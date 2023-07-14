14 июля, 07:51

В Китае казнили воспитательницу детского сада за отравление детей токсичным веществом

Мотивом преступления стал конфликт с коллегой

ПЕКИН, 14 июля. /ТАСС/. Народный суд средней ступени города Цзяоцзо провинции Хэнань подтвердил казнь бывшей воспитательницы детского сада, отравившей 25 детей нитритом натрия. Об этом в пятницу сообщило издание "Пэнпай".

В одном из детских садов города Цзяоцзо в марте 2019 года было зафиксировано массовое пищевое отравление. После расследования полиция выяснила, что воспитательница Ван Юнь добавила в кашу дошкольников нитрит натрия. 25 детей пострадали, один из отравленных скончался после 10 месяцев лечения.

Мотивом преступления стал конфликт с коллегой из детского сада.

Следователи также выяснили, что в 2017 году женщина из-за бытовой ссоры подсыпала в напиток своего мужа нитрит натрия, в результате чего он получил отравление средней тяжести.

Отравительницу казнили 13 июля, отмечает издание. 

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