14 июля, 08:13
Военная операция на Украине

На левобережье Херсонщины обнаружили тайник с боеприпасами для миномета

В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что их поместили в комнату хранения территориального отдела полиции

ГЕНИЧЕСК, 14 июля. /ТАСС/. Полицейские обнаружили в лесопосадке около населенного пункта Нижние Торгаи тайник с 10 выстрелами и семью снарядами калибра 122 мм, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по Херсонской области.

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"Сотрудники полиции, проезжая по дороге в сторону населенного пункта Нижние Торгаи Нижнесерогозского района, в лесопосадке заметили ящики продолговатой формы, темно-зеленого цвета. При осмотре ящиков правоохранители обнаружили 10 выстрелов и семь снарядов калибра 122 мм", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после осмотра места обнаружения тайника боеприпасы были помещены в комнату хранения территориального отдела полиции. 

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