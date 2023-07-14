В Башкирии локализовали лесной пожар в Белорецком районе

Это потребовалось для остановки огня на горных хребтах

УФА, 14 июля. /ТАСС/. Лесной пожар в Белорецком районе Башкирии локализован на площади почти 2 тыс. га, увеличившись более чем в шесть раз из-за необходимости встречного пала. Это потребовалось для остановки огня на горных хребтах, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В Белорецком районе в Узянском участковом лесничестве Авзянского лесничества в 11:55 [09:55 мск] пожар локализован на площади 1 976,8 га. Площадь пожара значительно увеличилась за счет отжига (встречного пала), который был необходим, чтобы остановить горение на хребтах в труднодоступной местности", - сказано в сообщении.

По состоянию на 06:00 мск площадь пожара составляла 320 га.

На тушении задействованы 190 человек и 45 единиц техники. Также в Белорецком районе действует еще один пожар на площади 70 га. Всего в регионе идет тушение четырех очагов лесных пожаров.