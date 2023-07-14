Защита обжаловала приговор участнику нацбатальона "Айдар" Мурыге

Южный окружной военный суд ранее приговорил его к 16 годам колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Сторона защиты обжаловала приговор Денису Мурыге, который был заместителем командира подразделения, входившего в состав украинского националистического батальона "Айдар". Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Южном окружном военном суде.

"Жалоба по Мурыге поступила в суд от адвоката Носалева, рассматривать будет апелляционный военный суд в Москве", - сказал представитель суда.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил его к 16 годам колонии. В ходе прений сторон прокурор просил суд приговорить Мурыгу к 18 годам лишения свободы. Первое заседание по делу прошло в ноябре 2022 года. Уроженец Алушты Мурыга обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании). Выступая в суде с последним словом, он раскаялся и полностью признал вину.

Мурыга присоединился к батальону "Айдар" в январе 2015 года. Его подозревают в подрыве моста в Луганской Народной Республике, в результате чего погибли часовые Народной милиции ЛНР. Согласно его показаниям, приказ членам батальона отдал командир роты огневой поддержки Игорь Радченко. Изначально Мурыга был назначен на должность рядового состава, но затем занял должность заместителя командира подразделения батальона "Айдар" в городе Лисичанске.