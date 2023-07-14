В Хакасии полностью восстановили электроснабжение после урагана

Число отключенных населенных пунктов достигало 62

ТАСС, 14 июля. Энергетики "Хакасэнерго" (входит в структуру "Россети Сибирь") полностью восстановили электроснабжение в Хакасии после урагана и грозы. Об этом говорится в Telegram-канале компании "Россети Сибирь".

"Энергетики "Хакасэнерго" полностью восстановили электроснабжение жителей Хакасии. <…> В настоящий момент у всех жителей Хакасии есть электричество, за исключением отдельных технологических нарушений на линиях 0,4-10 кВ, устранением которых энергетики сейчас занимаются по заявкам жителей. Передвижные резервные источники энергоснабжения, по решению оперативного штаба "Россети Сибирь", будут дозаправлены и оставаться на местах до полного завершения работ", - говорится в сообщении.

По информации компании, было повреждено 12 опор линии электропередач 110 кВ. Восстановительные работы шли всю ночь, были привлечены бригады из соседних регионов - Красноярского края и Кемеровской области. В то же время в компании отметили, что продолжаются работы на одной из ЛЭП 110 кВ, полное завершение ремонта планируется до 22 июля. "Только после этого энергетики смогут перевести электроснабжение жителей на нормальную схему питания", - отметили в компании.

По данным МЧС, число отключенных населенных пунктов достигало 62, в том числе и в части города Абакан. Под отключение попало более 30 тыс. домов.

Ранее в республике прошел ураган, ветер достигал 25 м/с, дождь, гроза.

В республике из-за неблагоприятного прогноза погоды до 10 сентября действует режим повышенной готовности. В июле-августе в республике ожидаются ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра с порывами 15-20 м/с, местами 25 м/с и более.