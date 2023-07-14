На фестивале Сан-Фермин в Испании около 40 человек пострадали с начала забегов с быками

Фестиваль в честь покровителя Наварры святого Фермина стартовал в Памплоне 6 июля

МАДРИД, 14 июля. /ТАСС/. Около 40 человек пострадали во время участия в ежедневных забегах с быками (энсьерро) в рамках фестиваля Сан-Фермин в Памплоне (автономная область Наварра). Как сообщило в пятницу в Twitter региональное отделение Красного Креста, в ходе последнего в 2023 году, восьмого, энсьерро травмы получили шесть человек.

Забеги проходили в Памплоне с 7 июля. Традиционно они стартовали ровно в 08:00 по местному времени (09:00 мск) и длились менее трех минут.

Фестиваль в честь покровителя Наварры святого Фермина стартовал в Памплоне 6 июля и официально завершится в субботу. Его гвоздем являются забеги с быками, в ходе которых сотни людей, преследуемых выпущенными из загона животными, бегут по узкой улице в течение нескольких минут.

Участниками забега могут стать как местные жители, так и туристы. Зачастую некоторые из них, убегая от быков, специально держат минимальную дистанцию от животных, чтобы придать происходящему больше остроты. Те же, кто не решился поучаствовать в энсьерро, могут понаблюдать за зрелищем из безопасного места. Ежегодно в ходе фестиваля происходят случаи ранений участников забегов.