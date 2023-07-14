14 июля, 07:56

Число пострадавших человек при опрокидывании грузовика на Алтае выросло до 10

Госпитализация им не потребовалась

БАРНАУЛ, 14 июля. /ТАСС/. Десять пассажиров грузовика, который перевернулся в селе Элекмонар Республики Алтай, обратились в Чемальскую районную больницу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД по региону.

"В результате ДТП в Чемальскую районную больницу обращались 10 пассажиров автомобиля ГАЗ-66, жители Московской, Ленинградской областей, Республики Бурятия. Госпитализация им не потребовалась", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что по факту происшествия проводится административное расследование. По данным следствия, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля в кювет.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщало, что в кузове находилось 14 человек. По данным спасателей семь человек получили травмы, из них шесть отказались от госпитализации, один госпитализирован. 

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