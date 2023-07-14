Эксперт: утечка обедненного гексафторида урана не представляет радиационной угрозы

Директор АНО "Атоминфо-центр" Александр Уваров отметил, что для обеззараживания территории цеха достаточно простых мер

ТАСС, 14 июля. Утечка обедненного гексафторида урана, произошедшая в одном из цехов Уральского электрохимического комбината (УЭХК), не представляет никакой угрозы для окружающей среды. Такое мнение ТАСС высказал директор АНО "Атоминфо-центр", главный редактор ресурса atominfo.ru Александр Уваров.

"Это инцидент локального характера, не носит никакой угрозы для окружающей среды. Инциденты такого типа периодически случаются на заводах топливного цикла, на западных заводах в этом году уже были утечки гексафторида", - сказал эксперт. По его словам, для обеззараживания территории цеха достаточно простых мер. "Попросту говоря, достаточно обычной уборки", - сказал Уваров.

Как сообщала пресс-служба УЭХК, в цехе 53 предприятия произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 куб. м. Один человек пострадал. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме.