14 июля, 08:09

Эксперт: утечка обедненного гексафторида урана не представляет радиационной угрозы

Директор АНО "Атоминфо-центр" Александр Уваров отметил, что для обеззараживания территории цеха достаточно простых мер

ТАСС, 14 июля. Утечка обедненного гексафторида урана, произошедшая в одном из цехов Уральского электрохимического комбината (УЭХК), не представляет никакой угрозы для окружающей среды. Такое мнение ТАСС высказал директор АНО "Атоминфо-центр", главный редактор ресурса atominfo.ru Александр Уваров.

"Это инцидент локального характера, не носит никакой угрозы для окружающей среды. Инциденты такого типа периодически случаются на заводах топливного цикла, на западных заводах в этом году уже были утечки гексафторида", - сказал эксперт. По его словам, для обеззараживания территории цеха достаточно простых мер. "Попросту говоря, достаточно обычной уборки", - сказал Уваров.

Как сообщала пресс-служба УЭХК, в цехе 53 предприятия произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 куб. м. Один человек пострадал. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация