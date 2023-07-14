По Белгородской области со стороны Украины за сутки выпустили около 100 снарядов

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет, но повреждения получили два жилых дома и линия электропередачи

ТАСС, 14 июля. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по приграничным населенным пунктам Белгородской области около 100 снарядов, в том числе сбросили 3 взрывных устройства с беспилотника. Пострадавших нет, но повреждения получили два жилых дома и линия электропередачи, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 16 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка - 12 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка - 9. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет. В селе Красный Хутор противник сбросил с беспилотника осколочный боеприпас для гранатомета, обошлось без последствий. Также под обстрел попал хутор Валковский - зафиксировано 6 прилетов, никто не пострадал", - написал он.

По данным Гладкова, в хуторе Валковский в результате двух прямых попаданий минометных снарядов повреждены жилой дом и линия электропередачи. По данным главы региона, в Борисовском районе под обстрел попала окраина села Богун-Городок - противник выпустил 6 минометных снарядов. В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Кукуевка - зафиксировано 4 прилета. В Волоконовском районе на окраине хутора Старый противник сбросил с беспилотника 2 осколочных боеприпаса для гранатомета. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 10 минометных снарядов, повреждена кровля и посечен забор в одном частном жилом доме. В селе Мокрая Орловка зафиксировано 12 прилетов, там никто не пострадал, разрушений нет.

"В Шебекинском городском округе по хутору Марьино выпущено 8 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка - 5 минометных снарядов, по международному автомобильному пункту пропуска "Шебекино" - 3. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.