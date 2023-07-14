В Новосибирске назвали причину крушения легкомоторного самолета

Инцидент произошел из-за отказа двигателя

НОВОСИБИРСК, 14 июля. /ТАСС/. Причиной крушения частного легкомоторного самолета, который совершил жесткую посадку в четверг в Новосибирске, стал отказ двигателя. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).

"Причиной крушения стал отказ двигателя. Спасатели МАСС обеспечили противопожарную безопасность", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прибывшие на место спасатели МАСС выяснили, что за штурвалом самолета Cessna 172 находилась женщина, которую передали врачам скорой помощи до приезда спасателей.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС рассказали, что частный легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку в лесном массиве около городского аэропорта Северный в Заельцовском районе Новосибирска, горения не произошло. На борту находились три человека.

В Минздраве региона уточняли ТАСС, что пострадали три человека, бригада скорой помощи оценила их состояние как легкой и средней степени тяжести.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре организовали проверку. По предварительным данным, самолет совершал частный полет. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. В Восточном МСУТ СК России сообщали, что проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта).