14 июля, 08:24

На Украине из-за непогоды обесточены 140 населенных пунктов

Они находятся в Киевской, Полтавской, Львовской, Черниговской, Одесской, Черновицкой областях

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Непогода на Украине и вызванные ею технологические нарушения привели к проблемам с электроэнергией в шести областях страны, обесточены 140 населенных пунктов. Об этом сообщило в Telegram-канале Минэнерго Украины.

"Из-за непогоды и вызванных ею технологических нарушений обесточено 140 населенных пунктов в Киевской, Полтавской, Львовской, Черниговской, Одесской, Черновицкой областях. Подавляющее большинство из них - в Киевской области", - говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале о 117 населенных пунктах, обесточенных в Киевской, Одесской, Сумской, Черниговской и Черновицкой областях из-за непогоды. 

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