14 июля, 08:20,
обновлено 14 июля, 08:40

На уральском предприятии в результате разгерметизации баллона погиб один человек

Максим Туманов/ ТАСС
© Максим Туманов/ ТАСС

ЧП локализовано, угроза химического заражения отсутствует

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Один человек погиб в результате разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана в одном из цехов Уральского электрохимического комбината в Новоуральске Свердловской области. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

"Один человек погиб, остальные, кто был в цеху, эвакуировались, ЧП локализовано, угроза химического заражения отсутствует", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу в отделе по связям с общественностью УЭХК сообщали, что разгерметизация произошла в цехе № 53, по их данным один человек пострадал. Персонал эвакуирован, проводится санитарная обработка. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме. Опасность для жителей Новоуральска и сотрудников комбината отсутствует.

АО «УЭХК» - ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера, крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для обеспечения потребностей в ядерном топливе атомных электростанций и других ядерных энергетических установок. Входит в разделительно-сублиматный комплекс компании «ТВЭЛ». Первая продукция предприятия - обогащенный уран - получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. Сегодня в АО «УЭХК» сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО «УЭХК» поставляется на экспорт. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
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