В Белгороде произошел взрыв в машине

Пострадали три человека

ТАСС, 14 июля. В Белгороде в жилом квартале произошел взрыв в машине. В результате происшествия мужчина в салоне автомобиля и двое прохожих, в том числе ребенок, получили ранения, написал в Telegram-канале в пятницу глава региона Вячеслав Гладков.

"В жилом районе Белгорода произошел взрыв в машине <…> К сожалению, есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих - мама с ребенком", - написал он.

По его словам, пострадавших доставили в больницы Белгорода с осколочными ранениями нижних конечностей. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести.

Гладков добавил, что для их лечения свяжутся с московскими специалистами. В случае необходимости пострадавших отправят в медицинские учреждения столицы. Глава региона написал, что выехал на место взрыва. Угрозы для жителей соседних домов и квартир нет. На месте работают оперативные службы. Следственные органы устанавливают причины произошедшего.