В Новосибирске задержали управляющую пансионатом, где нанесли травмы 98-летнему ветерану

Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ

НОВОСИБИРСК, 14 июля. /ТАСС/. Управляющая частным пансионатом задержана за оказание услуг пожилым людям, не отвечающее требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Ранее СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности. По данным СМИ, 98-летний ветеран Великой отечественной войны умер спустя две недели после того, как покинул один из частных пансионатов города. Дочь, забиравшая пенсионера, обнаружила на его теле гематомы. "Следственными органами СК РФ по Новосибирской области в рамках расследования уголовного дела задержана управляющая частного пансионата. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.

По данным следствия, в пансиотане, который находится в Октябрьском районе Новосибирска, управляющая оказывала людям пожилого возраста и людям с инвалидностью социальные услуги по проживанию, которые не соответствуют требованиям безопасности. В настоящее время деятельность пансионата приостановлена.