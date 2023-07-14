14 июля, 08:28

Вице-спикер Госдумы Чернышов получил травму руки в ДТП

Артем Геодакян/ ТАСС
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов
© Артем Геодакян/ ТАСС

Депутат отметил, что врачи наложили ему лангету

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов попал в ДТП и повредил руку.

"Попал в ДТП, других пострадавших, кроме меня, нет. Из-за старой травмы руки врачи решили перестраховаться и наложить лангету", - написал политик в Telegram-канале.

Депутат отметил, что остался цел, в момент самого ДТП не понял, что случилось. "Рассчитываю через несколько дней продолжить встречи с москвичами", - добавил депутат, который выдвинут от ЛДПР на выборы мэра Москвы.

Чернышов пояснил ТАСС, что машина, на заднем сидении которой он находился, была не его. Говоря о своем самочувствии, он отметил, что сейчас "все нормально". 

Теги:
РоссияЛДПРЧернышов, Борис АлександровичМосква
© Информационное агентство ТАСС
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