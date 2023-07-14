14 июля, 08:32
Военная операция на Украине

СК РФ предъявил заочное обвинение экс-министру обороны Украины

Андрея Загороднюка обвинили в преступлениях против мирных жителей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Заочное обвинение в преступлениях против мирных жителей предъявлено бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку Следственным комитетом России. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе СК РФ.

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"На основании собранных доказательств заочно предъявлено обвинение бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку, бывшему первому заместителю командующего операцией объединенных сил - начальнику объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорю Танцюре, бывшему командующему оперативно-тактической группировкой украинских войск "Донецк" Александру Краснооку. В разные периоды времени в 2016, 2019 и 2020 годах указанные лица командовали подразделениями ВСУ, которые обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР. В результате их преступных действий погибли 27 мирных жителей, ранены более 100 человек", - говорится в сообщении. 

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