СК РФ возбудил дела против 178 иностранцев, воюющих на стороне ВСУ

Они являются гражданами более 30 стран

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил дела против 178 иностранных граждан, которые принимают участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Уголовное преследование на данный момент осуществляется в отношении 178 граждан более 30 стран, в том числе США, Соединенного Королевства, Итальянской Республики, королевств Бельгия, Дания и Швеция, Латвийской, Литовской, Финляндской, Французской и Эстонской республик, Нидерландов, республик Албания, Болгария, Корея, Намибия, Перу и Узбекистан, государств Израиль, Грузия, Федеративной Республики Бразилия и других стран. Организована работа по розыску этих лиц", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что за последние две недели получили заочные обвинения еще 18 иностранных граждан.

"В рамках расследования уголовного дела о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ за последние две недели вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых заочно еще 18 иностранцев", - сказали в СК.