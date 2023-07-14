Суд Москвы арестовал начальника Карелинского лесничества по подозрению в получении взятки

Сергей Тетюев будет находиться в СИЗО до 3 сентября

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал начальника Карелинского лесничества филиала ФГКУ "Управление лесного хозяйства и природопользования" Министерства обороны РФ Сергея Тетюева по подозрению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе суда.

"Тетюеву Сергею Александровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 3 сентября", - сказала представитель суда.

Ему вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ, часть 3 статьи 285 УК РФ (получении взятки и злоупотребление должностными полномочиями).