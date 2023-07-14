NY Post: в США задержали девушку в связи со смертью от передозировки внука Роберта Де Ниро

По данным газеты, ее заподозрили в продаже наркотиков Леонардо Де Ниро Родригесу

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка арестовала девушку, подозреваемую в продаже наркотиков внуку Роберта Де Ниро - Леонардо Де Ниро Родригесу, умершему от передозировки. Об этом в четверг сообщила газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, операцию под прикрытием проводили в четверг полиция Нью-Йорка, сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США и Министерства внутренней безопасности. В результате нее задержали 20-летнюю Софию Хейли Маркс. Ей предъявили обвинение в продаже запрещенных веществ 19-летнему Леонардо накануне его смерти. Маркс предстанет перед федеральным судом Манхэттена в пятницу.

Леонардо был найден мертвым 2 июля в своей квартире. Рядом с его телом были обнаружены белый порошок и принадлежности для употребления наркотиков. Мать погибшего заявила, что в порошке был замешан фентанил, мощный опиоидный препарат, что и привело к смерти сына.