В Тюмени частично ограничили движение по окружной дороге из-за размыва

В региональном ГИБДД уточнили, что ограничение составляет 50 м по крайней полосе движения

ТЮМЕНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Движение на окружной дороге в сторону федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск частично ограничено в связи с возникшим после ливня размывом, ведутся работы по его устранению. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.

"Движение по окружной дороге Тюмени по направлению от поселка Лесобаза в сторону федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск частично ограничено. <...> Дорожные работы ведутся в месте размыва мостового сооружения", - говорится в сообщении.

В региональном УГИБДД уточнили, что ограничение составляет 50 м по крайней полосе движения, в месте проведения работ установлены знаки, ограничивающие скорость движения.

По сообщению Гидрометцентра России, ночью 14 июля на юге Тюменской области ожидаются дождь, град, гроза и шквалистый ветер.

В администрации Тюмени уточнили, что работы по откачиванию воды в городе продолжаются. За ночь выпало 30% июльской нормы осадков. Специализированные организации ликвидируют последствия проливного дождя.