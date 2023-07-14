14 июля, 09:24

Росатом заявил, что радиационный фон на Уральском электрохимическом комбинате в норме

Проводится санитарная обработка помещения цеха, где произошел инцидент с разгерметизацией баллона с обедненным гексафторидом урана

ТАСС, 14 июля. Радиационный фон на территории цеха №53 АО "Уральский электрохимический комбинат" в Свердловской области (УЭХК, предприятие Росатома), где произошел инцидент с разгерметизацией баллона с обедненным гексафторидом урана, составляет 0,17 мкЗв, что соответствует природным значениям.

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Об этом говорится в комментарии госкорпорации "Росатом".

"Проведены замеры радиационного фона на площадке. Он составил 0,17 мкЗв, что соответствует природным значениям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент оперативно локализован и не создает рисков для населения.

Проводится санитарная обработка помещения цеха. Остальные цеха работают в обычном режиме. Сформирована специальная комиссия, которая устанавливает причины инцидента. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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