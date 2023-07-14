Под Волгоградом возле детского лагеря произошел пожар

Загорелись камыш и сухая трава

ВОЛГОГРАД, 14 июля. /ТАСС/. В Волгоградской области в окрестностях детского оздоровительного лагеря "Орленок" произошло возгорание камыша и сухой растительности на площади 2 га. Пожарные тушат возгорание, угрозы лагерю нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В Красном сельском поселении в районе хутора Заяр происходит горение камыша и сухой растительности на площади около 2 га. В этом же районе находится лагерь "Орленок", угрозы ему нет", - говорится в сообщении.

Позже сообщили о локализации возгорания.

"В 12:37 мск - локализация пожара на площади 3 га", - говорится в сообщении.

На время тушения пожара из-за возможного задымления детей вывезли в соседний лагерь.

Сотрудники МЧС России мониторят обстановку с воздуха. На месте происшествия работают 8 единиц техники и 60 человек от МЧС России.

В новость внесены изменения (13:13 мск) - добавляется информация о локализации