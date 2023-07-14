Советник Пушилина рассказал об обстреле ВСУ 12 июля автомобиля с беженцами под Угледаром

Ян Гагин сообщил, что зеркала машины были повязаны белой тканью

ДОНЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 12 июля обстреляли автомобиль с беженцами, которые пытались покинуть район Угледара по единственной незаминированной дороге. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

"В свойственной себе манере ВСУ расстреляли автомобиль, на котором окрестности Угледара пытались покинуть беженцы. Люди двигались в сторону [других населенных пунктов] ДНР", - сказал Гагин, подчеркнув, что зеркала автомобиля были повязаны белой тканью.

По его словам, факт расстрела запечатлел российский беспилотник два дня назад.