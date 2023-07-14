В Херсонской области сообщили о гибели военного ВСУ при переделе сфер влияния

По словам представителя экстренных служб региона, ранения получили два полицейских

ГЕНИЧЕСК, 14 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) и украинские полицейские устроили перестрелку в Херсоне из-за передела сфер влияния в наркобизнесе. Один военный погиб, два полицейских ранены, сообщил в пятницу журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

"На днях в районе нефтеперерабатывающего завода в Херсоне прошла "сходка" представителей полиции и теробороны, которая закончилась стрельбой. В ходе перестрелки был убит один военнослужащий и ранены двое полицейских", - сказал он.

Представитель отметил, что "причиной стал передел сфер влияния в регионе, полиция долгое время не трогала военных и их посредников, а те делились прибылью от наркоторговли и других противоправных действий, в том числе по сбыту гуманитарной помощи".

"Желание полиции расширить свое влияние на производство и трафик наркотиков в регионе привело к тому, что пострадали помощники ВСУ", - отметил он.

Он отметил, что в июне на подконтрольной Киеву территории за торговлю наркотиками задерживали 17 сотрудников полиции, в том числе руководящий состав.