В Ярославле в реке нашли тело младенца

В убийстве подозревается мать девочки

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Тело 10-месячного ребенка обнаружили в Ярославле в реке Которось. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемой является мать девочки. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ярославской области.

"Следственным отделом по Кировскому району города Ярославля следственного управления СК РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии), по факту обнаружения тела 10-месячного ребенка в акватории реки Которосль в Кировском районе города Ярославля с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнюю мать ребенка, она является подозреваемой. По данным местных СМИ, у женщины было трое детей, двое старших, трех и семи лет, в настоящий момент находятся с отцом.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства произошедшего.