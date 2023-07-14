14 июля, 10:28

В МЧС Самарской области опровергли информацию об угрозе атаки беспилотников

В ведомстве призвали жителей сохранять спокойствие и доверять информации, размещаемой в официальных источниках

САМАРА, 14 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Самарской области опровергло рассылаемую жителям информацию об угрозе атаки беспилотников. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

"Главное управление МЧС России по Самарской области опровергает рассылку сообщений с информацией об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей сохранять спокойствие и доверять информации, размещаемой в официальных источниках МЧС России.

Ранее в соцсетях появилась информация, что самарцам рассылаются сообщения якобы от МЧС с просьбой спуститься в бомбоубежища из-за угрозы атаки беспилотников. 

Теги:
РоссияСамарская область
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