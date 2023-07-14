В детском лагере "Волна" на Урале у двух детей зафиксировали признаки отравления

Роспотребнадзор проводит эпидрасследование

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Двое детей, находившихся в детском оздоровительном лагере "Волна" в поселке Таватуй Свердловской области, обратились за медицинской помощью с жалобами на рвоту и боль в животе. Проводится эпидрасследование, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"На текущий момент поступили экстренные уведомления о заболевании двух детей. В лагере проводится эпидрасследование, на месте работают специалисты Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора", - сказала собеседница агентства на вопрос о том, сколько детей обратились за медицинской помощью в лагере "Волна".

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, по факту инцидента начата проверка. "Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском лагере", - отметили в пресс-службе.

Обстоятельства инцидента также устанавливают следователи СУ СК, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона, 12 детей из лагеря "Орленок" находятся в больнице № 25 Волгограда под медицинским наблюдением. Их здоровью ничто не угрожает. Прокуратура Волгоградской области начала проверку в связи возгоранием сухой травы вблизи детского лагеря "Орленок", в котором отдыхают около 250 школьников. На место выехал и.о. прокурора Среднеахтубинского района Волгоградской области Евгений Попов, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.