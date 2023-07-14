В КБР выявили совершенное работниками госучреждения мошенничество на 30 млн рублей

Деньги подозреваемые обналичивали и тратили по собственному усмотрению

НАЛЬЧИК, 14 июля. /ТАСС/. Двое сотрудников одного из госучреждений Кабардино-Балкарской Республики (КБР) подозреваются в мошенничестве при начислений зарплат, сумма ущерба составила 30 млн рублей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе МВД по региону.

"Сотрудники УЭБ и противодействия коррупции МВД по КБР при проведении оперативно-разыскных мероприятий установили начальника бухгалтерии одного из госучреждений и его подчиненного, подозреваемых в многомиллионном мошенничестве. По версии полиции, злоумышленники изготовили бухгалтерские документы, на основании которых 20 их родственникам и знакомым, не являющимся работниками данной организации, зачислялась зарплата. В период с января по декабрь 2015 года на их банковские карты, находящиеся во владении сообщников, было переведено свыше 20,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Деньги подозреваемые обналичивали и тратили по собственному усмотрению, при этом их близкие не подозревали, что где-то получают зарплату. "Кроме того, в электронных реестрах, направляемых в банк, злоумышленники указали завышенные суммы своей зарплаты. Общая сумма материального ущерба составила более 30 млн рублей", - добавили в ведомстве, отметив что уголовное дело в отношении подозреваемых возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).