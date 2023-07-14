В Испании ликвидировали секту, от действий которой пострадали около 100 человек

Она действовала в населенном пункте Пуэбла-Торнеса

МАДРИД, 14 июля. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании задержала трех лидеров секты по подозрению в незаконном объединении, нарушении трудовых прав и общественного здравоохранения, сексуальном насилии и других преступлениях. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, секта действовала в населенном пункте Пуэбла-Торнеса (автономное сообщество Валенсия). Как отмечают власти, подозреваемые выдавали себя за обычную психотерапевтическую группу. При этом ее лидер называла себя "учителем" и утверждала, что "владеет абсолютной истиной", уточнили стражи порядка. "Она представляла себя своим предполагаемым клиентам и последователям как единственный человек, который может помочь им решить их проблемы", - добавили в гражданской гвардии.

Задержанные занимались деятельностью, от которой пострадали около 100 человек, в течение многих лет. Они "предлагали методы лечения, в ходе которых проводили шаманские ритуалы с употреблением наркотиков", пояснили правоохранительные органы. Приоритетной целью мошенников были молодые люди, находящиеся в ситуации эмоциональной уязвимости.

С потерпевших взимали крупные суммы денег в обмен на так называемое лечение. От некоторых жертв подозреваемые даже требовали более €10 тыс. за предполагаемую возможность получить доступ к ближайшему "окружению учителя".