В Саратовской области в загоревшемся после ДТП автомобиле погиб один человек

Еще шестеро пострадали

САРАТОВ, 14 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль загорелся после ДТП с грузовиком в Дергачевском районе Саратовской области. В результате столкновения один человек погиб, шесть пострадали. Об этом в пятницу сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"В 14:00 (13:00 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Дергачевском районе вблизи села Новоросляевка произошло столкновение "Камаза" и Lada Largus с последующим возгоранием легковой. В результате ДТП из Lada Largus один человек погиб и шесть пострадали. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - написал Юрин.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале, ДТП случилось 157-м км федеральной трассы А-298. По его словам, шестерых пострадавших доставили в Дергачевскую районную больницу. Потерпевшие и погибший - взрослые. Как уточнили в областном управлении ГИБДД, на дороге столкнулись Lada Largus и прицеп в составе тягача «Камаз».