В Брянской области при обстреле поселка со стороны ВСУ погиб один человек

Еще трое получили ранения

ТАСС, 14 июля. Женщина погибла при обстреле со стороны Украины поселка Белая Березка Трубчевского района Брянской области, три человека получили ранения. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

"ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения. Три человека, среди которых 16-летний подросток, получили ранения легкой степени. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз.