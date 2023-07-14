14 июля, 11:20,
обновлено 14 июля, 11:25
Военная операция на Украине

В Брянской области при обстреле поселка со стороны ВСУ погиб один человек

Артем Геодакян/ ТАСС, архив
© Артем Геодакян/ ТАСС, архив

Еще трое получили ранения

ТАСС, 14 июля. Женщина погибла при обстреле со стороны Украины поселка Белая Березка Трубчевского района Брянской области, три человека получили ранения. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

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"ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения. Три человека, среди которых 16-летний подросток, получили ранения легкой степени. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз. 

Теги:
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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