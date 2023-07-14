14 июля, 11:57

В Нидерландах при нападении три человека получили тяжелые ножевые ранения

Нападавший скрылся с места преступления, причины инцидента не известны

БРЮССЕЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Три сотрудника центра выдачи помощи бедным и беженцам в Лейдене в Нидерландах получили в пятницу тяжелые ножевые ранения в результате нападения неизвестного. Об этом сообщила газета NL Times.

Нападавший скрылся с места преступления, причины инцидента не известны. Пострадавшие - работник центра и два волонтера - госпитализированы в тяжелом состоянии.

Полиция начала расследование и ведет поиски преступника. Газета отмечает, что нападавший имел темный цвет кожи, бороду и короткую стрижку. 

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Нидерланды
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