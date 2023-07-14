В Челябинской области задержали мужчину, стрелявшего по людям из аэрозольного пистолета

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленник был ранее судим

ТАСС, 14 июля. Полиция задержала мужчину, который стрелял по людям в Озерске Челябинской области из аэрозольного пистолета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сотрудниками полиции установлен подозреваемый - ранее судимый мужчина 1970 года рождения. Он был задержан по месту жительства, аэрозольный пистолет (безлицензионное оружие) изъят и направлен на экспертизу. Оперативниками уголовного розыска задержанный был доставлен в дежурную часть. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос о стрелявшем по школьникам мужчине.

Ранее в Telegram-канале Ural Mash сообщили, что мужчина выстрелил в школьников из газового пистолета в Озерске, по их данным, двое подростков пострадали.