14 июля, 12:13
Военная операция на Украине

СПЧ направляет за рубеж новую подборку материалов о преступлениях ВСУ и нацбатальонов

В подборку вошли свидетельства преступлений ВСУ и нацбатальонов против российских военнослужащих и мирных жителей в ДНР и ЛНР в период с 1 мая по 30 июня

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направляет адресатам за рубежом очередную подборку свидетельств преступлений киевского режима против мирного населения и просит учитывать их при принятии решений о предоставлении военной поддержки Украине. Об этом сообщает в пятницу Telegram-канал СПЧ.

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В подборку вошли свидетельства преступлений ВСУ и нацбатальонов против российских военнослужащих и мирных жителей в Донецкой и Луганской народных республиках в период с 1 мая по 30 июня 2023 года.

"Среди многочисленных статистических, фото и видеоматериалов есть также свидетельства и западных журналистов. В частности, сюда включено фото украинских военных с нацистской символикой на форме из Twitter американского журналиста Джексона Хинкла, сопроводившего его подписью: "Гитлер бы гордился Зеленским и его солдатами", - говорится в сообщении.

В сопроводительном письме глава СПЧ Валерий Фадеев отмечает, что Украина не снижает интенсивность артиллерийских и ракетных обстрелов мирных населенных пунктов, используя для этих целей оружие, поставляемое странами НАТО. "Просим учитывать приведенную информацию при оценке происходящего на Украине и при принятии решений о предоставлении ей военной поддержки", - говорится в письме Фадеева.

Подборки СПЧ рассылаются в международные организации, диппредставительства, политикам, журналистам и правозащитникам, всего около 2 тыс. адресов. 

Теги:
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