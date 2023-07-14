СК попросил ужесточить меру пресечения блогерам Чекалиным

Их обвиняют в неуплате налогов и легализации денежных средств

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Следователи потребовали ужесточить на домашний арест избранную судом меру пресечения в виде запрета определенных действий блогерам Валерии и Артему Чекалиным, обвиняемым в неуплате налогов и легализации денежных средств. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Москве.

"В связи с неоднократными нарушениями супругами Чекалиными избранной судом меры пресечения в виде запрета совершения определенных действий, выраженными в опосредованном использовании информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также общением со свидетелями по уголовному делу, не являющимися близкими родственниками, столичным СК перед судом заявлено ходатайство об изменении в отношении них меры пресечения на домашний арест", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей, добытых преступным путем, приобретя на них валюту США. Тем самым они замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения. Также в отношении блогеров было возбуждено дело о неуплате налогов, их проверяют и на причастность к совершению иных экономических преступлений. До этого Валерии Чекалиной было предъявлено обвинение в том, что при пособничестве мужа она уклонилась от уплаты НДС и НДФЛ на общую сумму более 311 млн рублей.

Согласно данным из открытых источников, в декабре 2021 года Чекалина занимала четвертое место в России по числу подписчиков (более 10 млн) в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией). Согласно данным Forbes, она занимала седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых российских пользователей Instagram с годовым доходом $600 тыс. С 2018 года ведет фитнес-блог, в том числе проводит фитнес-марафоны по снижению веса.

Адвокат Чекалиных утверждает, что его подзащитные полностью оплатили недоимку по налогам в размере 311 млн рублей.