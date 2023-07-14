14 июля, 12:41

В Пушкине возбудили дело об убийстве девочки и ее отца

© СК России

По предварительной информации, отец причинил телесные повреждения ребенку и после совершил самоубийство

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Тела четырехлетней девочки и ее отца обнаружены с огнестрельными ранениями в Пушкине, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"14 июля в квартире в городе Пушкино обнаружены тела 4-летней девочки и ее отца с огнестрельными ранениями. Также обнаружена предсмертная записка и ружье. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. На месте работают следовали и криминалисты, по результатам осмотра будут назначены экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В свою очередь в пресс-службе областной прокуратуры сообщили ТАСС, что, по предварительной информации, телесные повреждения девочке причинил ее отец и после совершил самоубийство. "Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту", - сказали в прокуратуре. 

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