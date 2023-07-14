Сирия осталась без электричества из-за пожара на подстанции

По данным агентства SANA, на подстанции в провинции Дамаск взорвался трансформатор

БЕЙРУТ, 14 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в пятницу утром на электроподстанции Дейр-Али в провинции Дамаск, в результате происшествия Сирия осталась без электричества. Об этом сообщило государственное информационное агентство SANA.

По его данным, на подстанции взорвался трансформатор, возник пожар, подача электроэнергии была прекращена.

Как отмечает агентство, специалисты прикладывают все возможные усилия для скорейшего восстановления электроснабжения. Ход ремонтных работ контролирует министр электроэнергетики арабской республики Гассан аз-Замиль.