СК назвал причину взрыва машины в Белгороде

По данным ведомства, к ЧП привело заложенное взрывное устройство

ТАСС, 14 июля. Причиной взрыва легкового автомобиля в Белгороде, в результате которого получили ранение три человека, стало неустановленное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело, сообщается в пятницу в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Белгородской области.

"По предварительным данным, 14 июля 2023 года во дворе многоквартирного жилого дома на улице Железнодорожной города Белгорода в момент движения легкового автомобиля сдетонировало неустановленное взрывное устройство, находившееся, предположительно, под днищем машины <…> возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 п. п. „е“ ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Позже сообщили, что основной версией взрыва является бытовой конфликт.