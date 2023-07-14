AP: в США зафиксировали антирекорд по числу массовых убийств

По данным агентства, в первые шесть месяцев 2023 года этот показатель был равен по меньшей мере 28

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 28 массовых убийств произошло в США в первые шесть месяцев 2023 года, что стало рекордным показателем с 2006-го. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press.

По его данным, предыдущий антирекорд был установлен во втором полугодии 2022 года. Тогда в стране произошло 27 массовых убийств.

В 2023 году 27 из 28 убийств было совершено с применением огнестрельного оружия, лишь одна из трагедий произошла в результате поджога. В результате инцидентов погибли не менее 140 человек.

Ранее президент США Джо Байден назвал "эпидемией" насилие с применением огнестрельного оружия в стране. По данным американской некоммерческой группы Gun Violence Archive, инциденты со стрельбой в США в 2022 году унесли жизни более 43,6 тыс. человек.