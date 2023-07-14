ФМБА заявило о локальном характере ЧП на Уральском электрохимкобинате

Угрозы переоблучения населения нет, отметили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства России

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Угрозы переоблучения населения после разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана, произошедшем в одном из цехов Уральского электрохимического комбината, нет. Инцидент носит локальный характер, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства России.

"Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Угрозы переоблучения населения, химического загрязнения территории, радиоактивного и химического загрязнения объектов окружающей среды отсутствуют", - говорится в сообщении.

Дополнительное медицинское обследование получают 24 работника смены комбината.

"Силами специалистов Центральной медико-санитарной части № 31 ФМБА России оказывается медицинская помощь работникам смены (24 человека), которым проводится дополнительное обследование. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Один человек погиб в результате механической травмы. Ситуация находится на контроле ФМБА России", - говорится в сообщении.