В лагере "Волна" на Урале причиной отравления детей стал норовирус

Прокуратура начала проверку по данному факту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Специалисты выявили причину отравления детей в детском оздоровительном лагере "Волна" в поселке Таватуй Свердловской области, возбудитель инфекции - норовирус. По последним данным, зарегистрировано четыре случая, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидемиологическое расследование случаев заболеваний острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхающих в лагере "Волна" в поселке Таватуй. На данный момент поступили экстренные извещения о заболевании 4 детей (2 находятся в учреждении, 2 ребенка покинули его два дня назад). <…> Возбудитель инфекции - норовирус", - говорится в сообщении.

Для лабораторных исследований отобраны пробы пищи, воды, дезинфицирующих средств, материал от заболевших и сотрудников. В лагере в настоящее время организованы противоэпидемические мероприятия для предотвращения распространения заболевания. Эпидемиологическое расследование продолжается.

По данному факту прокуратура начала проверку. Обстоятельства инцидента устанавливают следователи СУ СК.

Ранее в пресс-службе сообщили ТАСС о двух детях, которые обратились за медицинской помощью с жалобами на рвоту и боль в животе.