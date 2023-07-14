14 июля, 13:29
Военная операция на Украине

Балицкий сообщил, что ПВО сбила две ракеты Storm Shadow и самолет Су-27 ВСУ на Запорожье

По словам врио губернатора Запорожской области, украинские военнослужащие пытались ударить по Мелитополю и Бердянску

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Российские системы ПВО сбили в четверг две ракеты Storm Shadow, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Мелитополю и Бердянску, а также украинский истребитель Су-27, сообщил в Telegram-канале в пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

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"Вчера также противник пытался нанести удары по Мелитополю и Бердянску ракетами Storm Shadow. Силы российского ПВО сбили ракеты, пострадавших нет, инфраструктура тоже не пострадала. Также наша ПВО поразила аэродинамическую цель противника - самолет Су-27 в поселке Любимовка", - написал он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич
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