Во Франции в ночь на 14 июля за попытки беспорядков задержали около 100 человек

По данным телеканала BFMTV, за ночь подожгли 218 автомобилей

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Французские полицейские в ночь на 14 июля задержали около 100 человек за различные нарушения. Об этом сообщил в пятницу телеканал BFMTV.

В сообщении отмечается, что в течение ночи "было задержано 97 человек, в то время как в 2022 году был задержан 201".

По данным телеканала, в течение ночи было подожжено 218 автомобилей (326 в прошлом году). В стычках с нарушителями ранения получили 3 полицейских (34 в 2022 году).

Торжества по случаю Национального праздника 14 июля во Франции в этом году проходят при беспрецедентных мерах безопасности. К охране порядка привлечено в общей сложности 130 тыс. полицейских и жандармов (по 45 тыс. ежедневно). Кроме этого, для пресечения возможных волнений мобилизованы части спецназначения, бронегруппа национальной жандармерии, а также вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Усиленные меры безопасности будут действовать в течение пятницы и последующей ночи.