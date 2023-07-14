В Воронеже замначальника таможни осудили за покупку наркотиков

Евгения Филипенко приговорили к трем годам лишения свободы условно

ВОРОНЕЖ, 14 июля. /ТАСС/. Коминтерновский районный суд Воронежа приговорил бывшего заместителя начальника Воронежской таможни Евгения Филипенко к трем годам лишения свободы условно за незаконное приобретение наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила ТАСС в пятницу представитель райсуда.

"Филипенко <...> вынесен приговор: три года условно и три года испытательного срока", - сказала собеседница агентства.

Филипенко был задержан 3 марта в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий отдела по противодействию коррупции Воронежской таможни и сотрудников УМВД России по Воронежу, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере). Впоследствии Филипенко уволили из таможенных органов РФ.