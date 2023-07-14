В Астраханской области загорелся камыш

Площадь пожара составляет 300 кв. м

АСТРАХАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Возгорание камыша произошло на площади 300 кв. м в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) в Наримановском районе Астраханской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 15:21 мск в оперативную дежурную смену Главного управления поступило сообщение о возгорании камыша на общей площади 300 кв. м в Наримановском районе, село Рассвет, СНТ "Вымпел", - говорится в сообщении.

В связи с возгоранием камыша и с учетом юго-западного направления ветра жителей региона предупредили о возможном распространении запаха гари в Астрахани, Наримановском, Красноярском и Приволжском муниципальных районах.