Бывшему рязанскому вице-губернатору Грекову вменяют получение двух крупных взяток

Его доставили в Советский районный суд Рязани

ТАСС, 14 июля. Бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова подозревают двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере. Он доставлен в Советский районный суд Рязани, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Статья 290, часть 6 Уголовного кодекса Российской Федерации, два эпизода, получение взятки в особо крупном размере", - сказали в пресс-службе, добавив, что Греков находится в здании суда.

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в отношении бывшего чиновника. "Материал к нам поступил, сейчас будет назначаться заседание по рассмотрению ходатайства следователя", - отметили в пресс-службе.

Греков был назначен на должность вице-губернатора в сентябре 2017 года. В мае 2018 года он спас тонувшего в пруду двухлетнего ребенка, после чего стал одним из победителей X Всероссийского фестиваля МЧС "Созвездие мужества", также он имеет другие ведомственные и государственные награды.

17 декабря 2020 года в ходе ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина рязанская журналистка рассказала главе государства о Грекове, который в октябре 2020 года во время пожара на территории воинской части, сопровождавшегося взрывами боеприпасов, спас семь человек. По словам девушки, чиновник сначала спас двух пожилых людей, получил контузию, но вернулся за матерью с двумя детьми, а также еще двумя пожилыми. После обращения к президенту в СМИ и соцсетях стали появляться сообщения, опровергающие участие Грекова в спасении людей, а также данные о его судимости, областные власти не прокомментировали эту информацию. 29 января власти региона сообщили об отставке Грекова по собственному желанию.

В марте 2021 года прокуратура региона сообщила, что проводилась проверка по обращениям, которые поступили из Генеральной прокуратуры, по вопросу наличия судимости у Грекова. Отмечалось, что он при назначении на должность вице-губернатора предоставил ложные сведения об отсутствии погашенной судимости.