В Волгоградской области в окрестностях детского лагеря ликвидировали открытое горение

Всего с огнем боролись 82 человека

ВОЛГОГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Возгорание камыша и сухой растительности ликвидировали в окрестностях детского оздоровительного лагеря "Орленок" в Волгоградской области, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 16:30 мск объявлена ликвидация ландшафтного пожара в хуторе Заяр Среднеазтубинского района Волгоградской области. В результате пожара погибших и пострадавших нет. ПДК не превышена", - говорится в сообщении с уточнением, что всего с огнем боролись 82 человека.

Ранее сообщалось, что в 12:37 мск была объявлена локализация пожара на площади 3 га. Из-за угрозы задымления дети вывезены в соседний лагерь на время тушения. Двенадцать детей, отдыхавших в лагере, были доставлены для проведения медицинского осмотра в больницу СМП №25.

"Все 12 детей, доставленные в больницу СМП №25, обследованы, исключено отравление или иные угрожающие состояния, проводится подготовка медицинских документов. Дети покидают медучреждение в сопровождении родителей или ответственных лиц", - уточнили ТАСС в комитете здравоохранения Волгоградской области.