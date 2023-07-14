Минприроды Коми назвало сумму ущерба лесфонду от нефтеразлива

Ведомство оценило ущерб в 25 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 14 июля. /ТАСС/. Ущерб лесному фонду от разлива нефти на Южно-Ошском месторождении в Усинском районе Республики Коми оценен в 25 млн рублей. Площадь земель, нарушенных в результате ликвидации последствий аварии, составила 1,215 га, сообщила в пятницу министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич.

"Сотрудниками ГУ "Усинское лесничество" составлен акт о лесонарушении, в соответствии с которым общая площадь нарушенных земель при ликвидации последствий аварии составила 1,215 га. Ущерб, нанесенный лесному фонду, составляет более 25 млн рублей", - сообщила министр в своем Telegram-канале.

По ее данным, проведено обследование акватории реки Колвы от третьего моста и вверх по течению до места аварии. Установлено, что акватория реки на этом участке без признаков присутствия нефтепродуктов.

Работы над устранением последствий нефтеразлива продолжаются. "По состоянию на 14 июля задействованы 78 человек, 20 единиц техники, осуществляется обслуживание боновых заграждений, сбор пленки, образующейся в результате промывки береговой линии, откачка воды с пленкой нефтепродуктов из приямков и оборудованного гидрозатвора, зачистка территории, срезка замазученного кустарника, распыление сорбента в количестве 939 кг. Площадь очищенной территории - 1 588 кв. м. Объем собранного нефтезагрязненного грунта - 7,95 куб. м. Обеспокоена сокращением личного состава для очистки территории и этот вопрос буду держать на контроле", - сообщила глава Минприроды. Ранее сообщалось о привлечении более 120 человек. Мероприятия планируется завершить в соответствии с планом до 27 июля.