14 июля, 14:41,
обновлено 14 июля, 14:59

Число жертв при подтоплениях на Кубани возросло до пяти

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

На берегу моря в поселке Майский обнаружили тело пропавшего 15-летнего подростка

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Тело пропавшего при подтоплениях в Туапсе на Кубани 15-летнего подростка обнаружено на берегу моря в пятницу, сообщили журналистам в СУ СК по Краснодарскому краю. Общее количество жертв подтопления в Туапсинском районе возросло до пяти.

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"Сегодня следователями следственного отдела по городу Туапсе СКР по краю в рамках расследуемого уголовного дела о гибели местных жителей в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков на берегу моря в поселке Майский обнаружено тело ранее пропавшего 15-летнего подростка", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что при подтоплениях предварительно погибли четыре человека. Были обнаружены тела 19-летней девушки и 67-летнего мужчины, которые числились пропавшими. Затем нашли тела еще двух мужчин, об исчезновении которых ранее было неизвестно. Продолжались поиски 23-летней девушки и 15-летнего подростка.

Уточняется, что поиски 23-летней девушки продолжаются. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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