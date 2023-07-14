В Магнитогорске приостановили работу кафе после заражения 36 человек сальмонеллезом

В Роспотребнадзоре сообщили, что предполагаемый фактор передачи - готовая кулинарная продукция: шаурма и салаты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор приостановил работу кафе, где 36 человек, в том числе 8 детей, заразились сальмонеллезом, сообщили в управлении ведомства по Челябинской области.

"Среди посетителей предприятия общественного питания "Хорошее место" г. Магнитогорск зарегистрировано 36 случаев заболевания сальмонеллезом. Среди пострадавших 8 детей. <...> По результатам проверок Управления деятельность кафе "Хорошее место" приостановлена по решению Ленинского районного суда г. Магнитогорска Челябинской области на 60 суток", - говорится в сообщении.

Уточняется, что у всех выявили заражение, вызваное возбудителем Salmonellaenterica группы С2, предполагаемый фактор передачи - готовая кулинарная продукция: шаурма и салаты.

"Проведены 116 лабораторных исследований внешней среды в предприятии ИП Абышов А.Э. и 100 исследований от сотрудников предприятия и пострадавших. В девяти пробах выявлено несоответствие нормативам, свидетельствующее о бактериальном загрязнении, и у трех сотрудников выявлен возбудитель сальмонеллеза", - говорится в сообщении.